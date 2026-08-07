Втрати ворога станом на 7 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 7 серпня 2026 року.

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Втрати Росії у війні на 7 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:

особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб;

танків – 12 247 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.;

артилерійських систем – 47 522 (+67) од.;

РСЗВ – 2 008 (+2) од.;

засобів ППО – 1 550 (+3) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 068 (+386) од.;

спеціальної техніки – 4 502 (+6) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 7 серпня 2026 року