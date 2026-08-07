Окупанти атакували Запоріжжя та область сотнями дронів: є поранені

За добу російські війська завдали майже тисячу ударів по регіону, під вогнем опинилися 56 населених пунктів

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 997 ударів по Запоріжжю та Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак десятеро людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його даними, під російськими ударами опинилися 56 населених пунктів регіону. Найактивніше окупанти застосовували безпілотники – за добу зафіксовано 727 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Безпілотники атакували Запоріжжя, Балабине, Комишуваху, Річне, Криничне, Новояковлівку, Веселянку, Підгірне, Розумівку, Таврійське, Одарівку, Матвіївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате, Чарівне, Рівне, Микільське та Новоіванівку.

Крім того, російські війська здійснили 18 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Григорівському, Різдвянці, Юліївці, Матвіївці, Жовтій Кручі, Оріхову, Червоному Яру, Червоній Криниці, Омельнику, Самійлівці, Тимошівці, Копанях, Васинівці та Новоіванівці.

Ще чотири удари з реактивних систем залпового вогню окупанти завдали по Кушугуму, Малокатеринівці та Чарівному.

Також протягом доби зафіксовано 248 артилерійських ударів. Під вогнем перебували Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Святопетрівка, Добропілля, Рибне, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнка, Преображенка та Цвіткове.

Загалом до обласної влади надійшло 93 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали десятеро людей.

Нагадаємо, під російським ударом у Чорному морі також опинився суховантаж Mera Queen під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус судна та виникла пожежа. Загинув член екіпажу – громадянин України, ще троє людей постраждали. Решту моряків евакуювали на берег.