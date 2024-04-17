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Після Чернігова росіяни атакували Одесу, лунають вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після Чернігова росіяни атакували Одесу, лунають вибухи
Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 9:29 ранку
фото ілюстративне

У регіоні оголошено повітряну тривогу 

Сьогодні, 17 квітня,  після того, як Росія атакувала Чернігівщину, вибухи пролунали в Одесі. Це сталося під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє «Суспільне».

За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав в Одесі та Одеському районі всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 9:29. Також тривога була оголошена у східних, центральних та північних областях України.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.\

Нагадаємо, у Чернігові  пролунали вибухи під час тривоги. 

В Україні станом на 08:49 була оголошена повітряна тривога. Небезпека існувала для столиці та низки північних регіонів. Моніторингові телеграм-канали писали про ціль на столицю. Вибухи пролунали у Чернігові. Станом на 09:28 тривогу скасовано.

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Теги: вибух Одеса

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