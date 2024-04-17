У повітрі акустична ракета: в Україні повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 08:49 оголошена повітряна тривога. Небезпека існує для столиці та низки північних регіонів. Моніторингові телеграм-канали пишуть про ціль на столицю.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Триває 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.