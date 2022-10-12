Стало відомо, чим Росія оснащує мобілізованих новобранців

У 3-ій гвардійській бригаді РФ кожен другий написав рапорт на звільнення

РФ видає мобілізованим старі шоломи та неефективні автомати

Російське командування використовує мобілізованих новобранців для поповнення втрат підрозділів РФ в Україні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«До 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерна ознаки так званого «молодого поповнення»: засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що АК-12 був створений концерном «Калашников» і представлений широкому загалу в січні 2012. Автомат був «принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК».

«Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї», – додали в Генштабі.

Крім цього, окупанти продовжують підготовку до 200 мобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, триває 231-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.