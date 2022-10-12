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«На 15 км назад отбросили, мы в окружении». Окупант розповів про ситуацію на Херсонщині (аудіо) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«На 15 км назад отбросили, мы в окружении». Окупант розповів про ситуацію на Херсонщині (аудіо) 
Армія загарбників отримує на горіхи на півдні України 
фото: Генштаб

Поки пропаганда в Росії звітує про «все за планом», насправді ситуація кардинально інакша 

Окупанти із РФ на Херсонському напрямку фронту потрапили в оточення і відступають. Про це рашист розповідає під час телефонного дзвінка додому, який перехопила українська розвідка.

Загарбник оцінив реальну ситуацію на фронті так: «Живий-здоровий, відступаємо». Мовляв, ЗСУ добряче їх «задрючили».

«Нас ще на 15 км відкинули, фланги пробивають і ми в оточенні», – каже окупант.

Обережно, ненормативна лексика!

При цьому кремлівського диктатора Володимира Путіна рашисти вкривають лайкою і називають нелагідними епітетами типу «ганд*он». А в допомогу від мобілізованих росіян загарбники не вірять.

Тим часом Збройні Сили України звільнили ще п'ять населених пунктів на Херсонщині. Триває контрнаступ наших захисників на півдні.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. 

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Теги: пропаганда рашист рашисти розвідка Херсонщина

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