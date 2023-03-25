Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на обороні – ЗМІ

Окупанти зосереджують свої зусилля на тому, щоб зупинити контрнаступ укаїнських сил

Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни після того, як армія РФ не змогла досягти значного успіху на фронті. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як пише агентство, окупанти зосереджують свої зусилля на тому, щоб зупинити контрнаступ укаїнських сил, який, як очікується, розпочнеться найближчим часом.

Bloomberg із посиланням на джерела зазначає, що, готуючись до тривалої боротьби, Кремль прагне набрати цьогоріч до 400 тис. контрактників для поповнення своїх рядів.

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Джерела повідомляють, що масштабна кампанія вербування дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації призовників напередодні виборчої кампанії з переобрання президента Володимира Путіна.

Зазначається, що призов минулої осені похитнув суспільну довіру і спровокував втечу з країни майже мільйона росіян.

Навіть попри бойові дії та політичні проблеми, Путін дав зрозуміти, що РФ налаштована на затяжну війну. Він робить ставку на те, що якщо його війська зможуть запобігти черговому прориву ЗСУ найближчим часом, підтримка Києва з боку Заходу ослабне.

Для поповнення і розширення своїх лав Росія вже розпочала кампанію з набору солдатів-контрактників на термін до кількох років, однак дедалі більше експертів сходяться на думці, що така мета Кремля не є реалістичною, пише видання.

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Нагадаємо, що радник головнокомандувача ЗСУ, американський офіцер Ден Райс, заявив, що Україна цієї весни має перейти в потужний контрнаступ, який шокує весь світ.