У Молдові знову виявлено безпілотник – третій за три дні

Безпілотник виявили біля села Кошерниця в Кріулянському районі

На території Молдови у вівторок, 12 листопада, знайшли ще один невідомий безпілотник. Про це повідомляє NewsMaker.

Як розповіли у Генеральному інспектораті поліції Молдови, безпілотник виявили біля села Кошерниця в Кріулянському районі. Зараз на місці працюють фахівці.

Нагадаємо, на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на впав на околицях села Фирледень.

У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада. Відповідну заяву у соцмережі Х зробив очільник відомства зовнішньополітичного Молдови Міхай Попшой.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але сам факт того, що в повітряному просторі Молдови літають іноземні дрони, «є приводом для занепокоєння».