Командир батальйону «Ахіллес»: Із 10 окупантів, які виходять на штурм, доходять не більше трьох

Станом на зараз присутності ворога у Куп'янську–Вузловому немає

Із 10 окупантів, які виходять на штурм на куп'янському напрямку, доходять до передньої лінії не більше трьох. Решта або сходять з дистанції, або знищуються Силами оборони. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері «Еспресо».

За словами військового, противник намагається нарощувати свої зусилля на куп'янському напрямку, піднімаючись вверх по течії Колесниківки, але зазнав втрат і був заблокований Силами оборони. Також противник намагався вчиняти ударно-штурмові дії з виходом на Куп'янськ, але був виявлений і знищений. Техніку його спалили, штурмову піхоту знищили. Станом на зараз присутності ворога у Куп'янську–Вузловому немає.

«Все, що опиняється в зоні ураження наших гармат, протитанкових засобів та БПЛА, вигорає й знищується. 95% техніки ворога знищується, і як наслідок, противник вимушений переходити до застосування живої сили», – пояснив комбат.

На деяких відтинках, як каже Федоренко, росіяни проходять по посадках. Від точки спішування до передової позиції до 12 кілометрів.

«Із 10 окупантів, які виходять на цей марш, доходять не більше трьох. Решта або сходять з дистанції, або знищуються Силами оборони. Відповідно, ті, які наближаються до передньої лінії, також отримують достатньо потужний вогневий супровід від Сил оборони. Як наслідок, переважна більшість росіян гинуть», – наголосив Федоренко.

Нагадаємо, Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині.

До слова, російські загарбники посилили транскордонні рейди у Харківську область. На фронті також фіксується просування окупантів у Торецьку та на південь і південний схід від Покровська.