За словами Медведєва, Трамп не зупинить війну «ні за день, ні за три дні, ні за три місяці»

Відомий своїми скандальними заявами заступник голови Радбезу, експрезидент РФ Дмитро Медведєв взявся погрожувати експрезиденту, а нині – кандидату в президенти США Дональду Трампу. У своєму Telegram-каналі Медведєв вирішив усіх «запевнити», що Трамп нібито не зможе зупинити війну.

«Втомлений Трамп, що видає банальності типу «я запропоную угоду» і «у мене чудові відносини з ...», також буде змушений дотримуватися всіх системних правил», – написав експрезидент РФ.

За його словами, Трамп не зупинить війну «ні за день, ні за три дні, ні за три місяці».

«А якщо реально спробує, може стати новим JFK (Джон Кеннеді – 35-й президент США, загинув унаслідок замаху на життя) - «Главком»)», – написав Медведєв у своєму Telegram.

Нагадаємо, Медведєв почав погрожувати після запуску в Україні першого заводу Rheinmetall. «Німецький концерн Rheinmetall запустив у роботу перший із чотирьох військових заводів в Україні. Як і обіцяли раніше, з нетерпінням чекаємо святкового російського салюту прямо на виробництві», – видав заступник голови Радбезу РФ.

Також Дмитро Медведєв, якого часто запідозрюють в алкоголізмі, раніше заявляв, що для «досягнення цілей СВО» російським військам доведеться дійти до Києва.

До слова, Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.