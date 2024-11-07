У Запоріжжі кількість поранених після російської атаки зросла до 40
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки загинуло чотири людини
Внаслідок російських ударів по Запоріжжю вдень 7 листопада кількість поранених зросла до 40, серед них – четверо дітей. Про це повідомила Запорізька ОВА.
«Хлопці 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка під наглядом лікарів», – йдеться у інформації.
За даними місцевої влади, у лікарнях у стані середньої важкості близько 30 людей.
Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Відомо про чотирьох загиблих.
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