У Запоріжжі кількість поранених після російської атаки зросла до 40

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки загинуло чотири людини

Внаслідок російських ударів по Запоріжжю вдень 7 листопада кількість поранених зросла до 40, серед них – четверо дітей. Про це повідомила Запорізька ОВА.

«Хлопці 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка під наглядом лікарів», – йдеться у інформації.

За даними місцевої влади, у лікарнях у стані середньої важкості близько 30 людей.

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У лікарнях у стані середньої важкості перебувають близько 30 людей фото: Іван Федоров

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Відомо про чотирьох загиблих.