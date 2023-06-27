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Майже 40 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Майже 40 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено. Також протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області; Середина-Буда, Сорокине, Кореньок, Ходине, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Сергіївки, Соледара та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного і Макарівки. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль та Зелене поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Ромашкове і Чарівне Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інші важливі цілі ворога.

Теги: Генштаб ЗСУ війна

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