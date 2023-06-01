Жінка з червоним манікюром: фото руки загиблої через ворожу атаку на Київ

Подібна світлина мешканки Бучі навесні минулого року сколихула весь світ

У мережі зʼявилася світлина руки загиблої внаслідок ворожої атаки: жінка мала яскравий червоний манікюр. Фото вразило українців.

Як відомо, унаслідок ворожої ракетної атаки на столицю загинуло троє людей – молода жінка та мати з дитиною.

До слова, раніше ми розповідали історію Ірини Фількіної з Бучі, яка загинула рік тому. Торік у березні подібне фото руки вбитої жінки з яскраво-червоним манікюром облетіло весь світ і стало одним із символів війни, яку Росія розв'язала проти України.

Тіло 52-річної Ірини знайшли разом з іншими убитими на узбіччі дороги в Бучі фото з відкритих джерел

Світлину зробили після того, як журналісти отримали доступ до деокупованої Бучі на Київщині, і весь світ побачив звірства, які чинила російська армія, зокрема щодо мирного населення. Окупанти застрелили жінку, коли вона їхала додому на велосипеді.

Крім того, українців вразило й пробрало до мурах фото жінки, яка плаче над тілом своєї доньки, яку цієї ночі вбила російська ракета в Деснянському районі Києва.

Зауважимо, кияни під час нічного ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.

Чиновники та посадовці, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, понесуть відповідальність – Київрада збирає термінове засідання профільної комісії.

Раніше повідомлялося, що Кличко повідомив нові деталі трагедії біля поліклініки (фото).

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.