Зеленський скликає засідання РНБО

Головними питаннями будуть подолання проявів корупції та укриття в Києві

Наступної п’ятниці, 23 червня, за дорученням президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак», – йдеться в повідомленні.

Доповідати на засіданні РНБО будуть очільник Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання. Крім того, ще 973 (21%) об’єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Загалом було проінспектовано всі 4 655 укриттів і сховищ столиці. Зовсім не відповідає технічним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття – 641 об’єкт (14%).

На додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн. управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн. Проте сьогодні стало відомо, що закупівлю скасували.

До слова, вчора стало відомо, що на Банковій триває активне обговорення питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента.

Пізніше з’ясувалось, що Гайдай та Камишин відмовились. І, ймовірно, це питання теж розглянуть на РНБО.