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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Головна причина підриву ГЕС

glavcom.ua
6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС
скріншот з відео

Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині

Давайте спробуємо розібратися з тим, чому росіяни підірвали дамбу і які це матиме наслідки?

  1. Головна причина підриву ГЕС не воєнна, а інформаційна. Росіянам потрібно перебити тему Шебєкіно і білгородщини, де вони в патовій ситуації. Парарлельно, вони вже почали качати історію, що вони будуть підривати інші ГЕС. Підірвати інші ГЕС вони навіть теоретично не можуть, але точно будуть про це говорити і сіяти в нас паніку.
  2. Окрема панічна лінія – запорізька АЕС. Проте, з того, що кажуть мені енергетики, води для охолодження Запорізької АЕС вистачить, як мінімум, на місяць. Тому поки точно панікувати не потрібно. Але, на жаль, ми маємо розуміти: росіяни почнуть шантажувати світ Запорізькою АЕС. Це їхній єдиний козир по підняттю ставок.
  3. Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині. Точніше, це відтягує в часі цей контрнаступ.
  4. Ті хто зараз говорить, що води в Криму не буде, помиляються. Водосховища там повні і кілька місяців це питання не буде взагалі актуальним. Зрештою, Крим прожив вісім років без дніпровської води.
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Джерело
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Теги: окупанти контрнаступ Каховська ГЕС Запорізька АЕС

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