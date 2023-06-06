Головна причина підриву ГЕС
Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині
Давайте спробуємо розібратися з тим, чому росіяни підірвали дамбу і які це матиме наслідки?
- Головна причина підриву ГЕС не воєнна, а інформаційна. Росіянам потрібно перебити тему Шебєкіно і білгородщини, де вони в патовій ситуації. Парарлельно, вони вже почали качати історію, що вони будуть підривати інші ГЕС. Підірвати інші ГЕС вони навіть теоретично не можуть, але точно будуть про це говорити і сіяти в нас паніку.
- Окрема панічна лінія – запорізька АЕС. Проте, з того, що кажуть мені енергетики, води для охолодження Запорізької АЕС вистачить, як мінімум, на місяць. Тому поки точно панікувати не потрібно. Але, на жаль, ми маємо розуміти: росіяни почнуть шантажувати світ Запорізькою АЕС. Це їхній єдиний козир по підняттю ставок.
- Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині. Точніше, це відтягує в часі цей контрнаступ.
- Ті хто зараз говорить, що води в Криму не буде, помиляються. Водосховища там повні і кілька місяців це питання не буде взагалі актуальним. Зрештою, Крим прожив вісім років без дніпровської води.
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