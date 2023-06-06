Головна причина підриву ГЕС

Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС скріншот з відео

Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів