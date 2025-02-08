Безпілотники атакували нафтоперегінну станцію у Волгоградській області

За ніч над Росією сили протиповітряної оборони нібито збили 36 українських безпілотників

Росіяни скаржаться, що українські дрони вночі атакували нафтоперегінну станцію у Волгоградській області. Про це заявив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Проте, як завжди зазначається, що нібито минулося без пошкоджень та пожеж.

«Сьогодні вночі, 8 лютого, черговими засобами ППО міністерства оборони РФ на території Волгоградської області було відбито атаку БПЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі. Сили протипожежної служби регіону та МНС оперативно прибули на місце, пожежі внаслідок падіння уламків не виникло», – заявили в РФ.

Раніше міноборони РФ заявляло, що за ніч над Росією сили протиповітряної оборони нібито збили 36 українських безпілотників.

За попередніми даними нібито:

18 дронів збили в Ростовській області;

11 – у Волгоградській;

п'ять – у Білгородській;

два – над Краснодарським краєм.

Внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок. Також пошкоджено адміністративно-побутові будівлі.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.