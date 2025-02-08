Безпілотники атакували нафтоперегінну станцію у Волгоградській області
За ніч над Росією сили протиповітряної оборони нібито збили 36 українських безпілотників
Росіяни скаржаться, що українські дрони вночі атакували нафтоперегінну станцію у Волгоградській області. Про це заявив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
Проте, як завжди зазначається, що нібито минулося без пошкоджень та пожеж.
«Сьогодні вночі, 8 лютого, черговими засобами ППО міністерства оборони РФ на території Волгоградської області було відбито атаку БПЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі. Сили протипожежної служби регіону та МНС оперативно прибули на місце, пожежі внаслідок падіння уламків не виникло», – заявили в РФ.
Раніше міноборони РФ заявляло, що за ніч над Росією сили протиповітряної оборони нібито збили 36 українських безпілотників.
За попередніми даними нібито:
- 18 дронів збили в Ростовській області;
- 11 – у Волгоградській;
- п'ять – у Білгородській;
- два – над Краснодарським краєм.
Внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок. Також пошкоджено адміністративно-побутові будівлі.
До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.
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