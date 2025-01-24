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У передмісті Москви прогриміли вибухи: через атаку закрито аеропорти

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У передмісті Москви прогриміли вибухи: через атаку закрито аеропорти
фото з відкритих джерел

Російська ППО збиває повітряні цілі над Москвою

У ніч проти 24 січня у передмісті Москви прогриміла серія вибухів. Дрони летіли курсом на Москву. Мер міста Сергій Сабянін повідомив, що ППО збила цілі.

У чаті росіяни скаржаться, що їм страшно.

У передмісті Москви прогриміли вибухи: через атаку закрито аеропорти фото 1

За його словами, в окрузі Подольська збили два безпілотники, що летіли на Москву.

У передмісті Москви прогриміли вибухи: через атаку закрито аеропорти фото 2

Згодом Сабянін повідомив, що в міських округах Коломна та Раменськ сили ППО збили дрони, що летіли на Москву. За попередніми даними, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місцях.

У передмісті Москви прогриміли вибухи: через атаку закрито аеропорти фото 3

Пізніше стало відомо, що російська ППО збила ще один безпілотник в Троїцькому районі.

У передмісті Москви прогриміли вибухи: через атаку закрито аеропорти фото 4

Водночас представник Росавіації повідомив, що місцеві аеропорти «Домодєдово» та «Жуковський» зачинені на вліт на виліт.

Також стало відомо, що обмеження стосувались і аеропорту «Внуково».

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Теги: безпілотник Москва дрон

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У передмісті Москви прогриміли вибухи: через атаку закрито аеропорти
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