У передмісті Москви прогриміли вибухи: через атаку закрито аеропорти

Російська ППО збиває повітряні цілі над Москвою

У ніч проти 24 січня у передмісті Москви прогриміла серія вибухів. Дрони летіли курсом на Москву. Мер міста Сергій Сабянін повідомив, що ППО збила цілі.

У чаті росіяни скаржаться, що їм страшно.

За його словами, в окрузі Подольська збили два безпілотники, що летіли на Москву.

Згодом Сабянін повідомив, що в міських округах Коломна та Раменськ сили ППО збили дрони, що летіли на Москву. За попередніми даними, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місцях.

Пізніше стало відомо, що російська ППО збила ще один безпілотник в Троїцькому районі.

Водночас представник Росавіації повідомив, що місцеві аеропорти «Домодєдово» та «Жуковський» зачинені на вліт на виліт.

Також стало відомо, що обмеження стосувались і аеропорту «Внуково».

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