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Дрон влучив у житловий будинок в Сумах (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрон влучив у житловий будинок в Сумах (фото)
У результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок
фото: ДСНС

Влада Сум повідомила про наслідки нічної атаки дронів

У Сумах цієї ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок. Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

У ДСНС уточнили, що в результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також відбувалось горіння на великій площі.

Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння.

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Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги вибухи прогриміли і в столиці. Влада повідомила, що це була робота протиповітряної оборони.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: дрон Суми ЗСУ окупанти війна будинок рятувальники пожежа безпілотник

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