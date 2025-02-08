Дрон влучив у житловий будинок в Сумах (фото)

Влада Сум повідомила про наслідки нічної атаки дронів

У Сумах цієї ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок. Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

У ДСНС уточнили, що в результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також відбувалось горіння на великій площі.

Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги вибухи прогриміли і в столиці. Влада повідомила, що це була робота протиповітряної оборони.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.