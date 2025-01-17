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Дрони атакували нафтобазу в Калузькій області

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Дрони атакували нафтобазу в Калузькій області
У Калузькій області палає нафтобаза
скриншот з відео

На території нафтобази компанії «Калуганефтепродукт» зайнялась пожежа

Ввечері 17 січня дрони атакували Калузьку область. Внаслідок атаки було уражено Людинівську нафтобазу компанії «Калуганефтепродукт» у місті Людіново, Калужської області РФ.

Губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що в Людіново екстрені служби ліквідують наслідки атаки дронів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нафтобаза в місті Людіново Калужської області розташована приблизно за 170 км від кордону з Україною. Ця нафтобаза належить компанії «Калуганефтепродукт» – дочірньому підприємству «Роснефть». На території нафтобази в Людиново розміщується 9 резервуарів загальним обсягом 6,7 тисячі кубічних метрів.

До слова, у ніч проти 25 листопада 2024 року у Калузькій області пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт».

Нагадаємо, що вночі16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу «Ліскінська», що у Воронезькій області РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також вночі 16 січня безпілотники знову атакували російський Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу. 

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Теги: Генштаб завод відео росія дрон вибух

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Дрони атакували нафтобазу в Калузькій області
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