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Дрони атакують Ростов-на-Дону

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Дрони атакують Ростов-на-Дону
Дрони атакували Ростов-на-Дону
скриншот з відео

Російська ППО збиває цілі над містом

У ніч проти 8 лютого, дрони атакували Ростовську область. У регіоні прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки пишуть, що атака безпілотників триває більше години. 

За попередніми даними, вже три дрони російська ППО збила над Ростовською областю.

Місто здригається від вибухів
Місто здригається від вибухів
скриншот

Згодом місцеві мешканці повідомили, що мінімум п'ять гучних вибухів було чутно в небі над містом Ростов-на-Дону. Повідомляється, що спершу очевидці почули звук безпілотників, після цього побачили спалахи в небі. 

Інформації від влади немає. Про руйнування та постраждалих також не повідомлялось.

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Теги: дрон вибух росія

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