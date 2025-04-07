Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спартц пропонує українцям змиритися з втратою територій – The Telegraph

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Спартц пропонує українцям змиритися з втратою територій – The Telegraph
Конгресвумен США закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру
фото з відкритих джерел

Конгресвумен США розкритикувала прагнення України повернути окуповані території

Конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц заявила, що українці мають змиритися з втратою окупованих РФ територій та «вимагати відставки воєнного лідера Володимира Зеленського». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Конгресвумен підтримує рішення президента США Дональда Трампа вести переговори з главою Кремля Владіміром Путіним.

Як зазначила Спартц, Трамп має «з цим розібратися», оскільки «успадкував від Байдена» ситуацію з війною РФ проти України.

«Я просто не розумію, як вони (Україна) можуть вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа», – сказала Спартц.

«Як я вже казала два роки тому, найкраще вигравати війни якомога швидше. Затягування, як правило, не дуже добре закінчується для демократії», – додала вона.

Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент «зробив ведмежу послугу українському народу» і «образив американського президента».

Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.

«У них будуть вибори, і якщо вони оберуть його (Зеленського. – Ред.), то втратять усю решту країни», – сказала Спартц.

На хвилю обурення щодо її відмови підтримати українців на міських зборах минулого місяця вона відповіла: «Моя робота – захищати інтереси американців. Моє завдання номер один як американської конгресвумен – захищати інтереси, американські інтереси».

Незважаючи на те, що перші 22 роки свого життя Спартц прожила в Україні, вона вважає себе насамперед громадянкою США.

«Кожен, хто приїжджає з-за океану, є насамперед американцем», – каже вона.

Нагадаємо, Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню. За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.

Читайте також:

Теги: війна Україна Вікторія Спартц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банки виявились не готовими до ініціатив Євросоюзу
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
10 березня, 08:58
ДТЕК інвестував 1,2 млрд євро в енергетику України
За час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в енергетику України €1,2 млрд – The Wall Street Journal
7 березня, 20:06
Внаслідок атаки у місті зафіксовано пожежі
Росія масовано атакувала Одесу дронами
11 березня, 01:17
Трамп запросить Зеленського повернутися в Білий дім
Трамп відреагував на результат перемовин: запросив Зеленського в Білий дім
11 березня, 21:28
У кількох містах Дніпропетровщини спалахнули пожежі
Дрони атакували обʼєкти критичної інфраструктури в кількох містах Дніпропетровщини
13 березня, 06:14
На рахунку роти – тисячі знищених цілей, як великих, так і малих, і ця цифра зростає щодня
Українські бійці знищують окупантів завдяки нестандартним інженерним рішенням (відео)
13 березня, 21:27
Зоя Сівач у фільмі «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (1978)
Відома українська акторка Зоя Сівач важко хворіє. Син розповів про стан матері
18 березня, 15:27
Запобіжний захід Червінському продовжено до 20 травня
Суд продовжив домашній арешт ексрозвіднику Червінському
19 березня, 20:23
Головні новини ночі проти 6 квітня
Ракетна атака на Київ, протести проти Трампа в США: головне за ніч
Вчора, 08:24

Політика

Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
ОБСЄ скликає екстрену сесію через удар РФ по Кривому Рогу
ОБСЄ скликає екстрену сесію через удар РФ по Кривому Рогу
Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна
Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна
Спартц пропонує українцям змиритися з втратою територій – The Telegraph
Спартц пропонує українцям змиритися з втратою територій – The Telegraph
У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України
У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України
Велика Британія може закрити сотні держустанов для оптимізації уряду
Велика Британія може закрити сотні держустанов для оптимізації уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
42K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
39K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю
37K
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині
24K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість

Новини

«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Сьогодні, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua