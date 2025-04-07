Конгресвумен США закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру

Конгресвумен США розкритикувала прагнення України повернути окуповані території

Конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц заявила, що українці мають змиритися з втратою окупованих РФ територій та «вимагати відставки воєнного лідера Володимира Зеленського». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Конгресвумен підтримує рішення президента США Дональда Трампа вести переговори з главою Кремля Владіміром Путіним.

Як зазначила Спартц, Трамп має «з цим розібратися», оскільки «успадкував від Байдена» ситуацію з війною РФ проти України.

«Я просто не розумію, як вони (Україна) можуть вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа», – сказала Спартц.

«Як я вже казала два роки тому, найкраще вигравати війни якомога швидше. Затягування, як правило, не дуже добре закінчується для демократії», – додала вона.

Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент «зробив ведмежу послугу українському народу» і «образив американського президента».

Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.

«У них будуть вибори, і якщо вони оберуть його (Зеленського. – Ред.), то втратять усю решту країни», – сказала Спартц.

На хвилю обурення щодо її відмови підтримати українців на міських зборах минулого місяця вона відповіла: «Моя робота – захищати інтереси американців. Моє завдання номер один як американської конгресвумен – захищати інтереси, американські інтереси».

Незважаючи на те, що перші 22 роки свого життя Спартц прожила в Україні, вона вважає себе насамперед громадянкою США.

«Кожен, хто приїжджає з-за океану, є насамперед американцем», – каже вона.

Нагадаємо, Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню. За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.