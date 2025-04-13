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Удар по Сумах: очільник МВС назвав кількість жертв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Удар по Сумах: очільник МВС назвав кількість жертв
Наслідки російської атаки на Суми
фото: ДСНС

МВС повідомило про наслідки російського удару по Сумах

Внаслідок російської атаки на Суми загинула 21 людина, ще щонайменше 20 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком».

«Прямісінько в центр міста Росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято. З перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські. Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину. Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція обмежила доступ до зони ураження. Громадян просять дотримуватися встановлених обмежень, аби екстрені служби могли швидко працювати. Зараз важлива кожна хвилина для життя поранених.

«Розгортаємо штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими. Слідчі, криміналісти на місцях ударів – збирають докази, документують жорстокий воєнний злочин РФ проти цивільного населення», – додав Клименко.

За даними місцевої прокуратури вже відомо про 34 поранених.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

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Теги: росія окупанти Суми війна ракетна атака

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