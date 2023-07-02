Росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на півдні України

Окупанти поставлять на облік за місцем проживання громадян призовного віку та військовослужбовців запасу

Загарбники та колаборанти створили 44 «військово-облікові столи»

На тимчасово захопленій росіянами частині Запорізької області окупаційна адміністрація готується до примусової мобілізації місцевих мешканців, щоб поповнити свою армію. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

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Як зазначається, російські загарбники та колаборанти створили 44 «військово-облікові столи», у яких усіх громадян призовного віку або військовослужбовців запасу поставлять на облік за місцем проживання.

За даними ЦНС, поплічник окупантів Євген Балицький намагається ввести населення в оману та поширює фейки про нібито «результативну роботу окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя».

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«Фактично маємо черговий злочин окупантів у регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій», – підкреслює ЦНС.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.