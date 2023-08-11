Росіяни намагаються перехопити ініціативу на фронті. Де тривають тяжкі бої

Як стверджує ISW, найближчі російські позиції до Куп’янська знаходяться приблизно в 10 км на північний схід від населеного пункту

Росіяни значно посилили атаки на Куп'янському напрямку

ЗСУ просуваються в Запорізькій області та намагались закріпитись поблизу Урожайного, водночас росіяни продовжують активно атакувати на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська і, як повідомляється, просунулися 10 серпня. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північ від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку, а українські війська за останні дні значно посилили оборону в цьому районі. У Міноборони РФ заявили, що під час наступальних дій на Куп'янському напрямку десантно-штурмові загони Західного угруповання військ РФ покращили тактичну обстановку на лінії фронту.

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Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський заявив, що російські підрозділи 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) захопили п'ять українських опорних пунктів поблизу Вільшан (14 км на північний схід від Куп'янська).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська захопили ініціативу на Куп’янському напрямку та ведуть наступальні дії поблизу Синьківки, Вільшан та Лиману Першого (11 км на північний схід від Куп’янська). Один з них стверджував, що російські війська просунулися на позиції за 7 км від Куп’янська в районі Синьківки, а також просуваються в напрямку Кам’янки (33 км на північний схід від Куп’янська) та Дворічної (16 км на північний схід від Куп’янська).

Інші російські «воєнкори» стверджували, що українські сили відступили з невизначених позицій у районі Синьківки та що російські сили наступають після того, як українські сили відступили до Куп’янська.

Інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися в напрямку Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) між 8 і 9 серпня і що вони утримують позиції в межах 4 км від траси Р-79 (Куп’янськ-Дворічна). Він припустив, що російські війська намагаються захопити позиції вздовж лінії Синьківка-Петропавлівка-Кучерівка (до 7 км на схід від Куп’янська) і планують перекрити українські наземні лінії зв’язку (GLOC) уздовж траси Р-79, щоб загрожувати українським силам у Куп'янськ.

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ISW ще не спостерігала візуальних доказів нещодавнього просування російських військ у Куп’янському напрямку та наразі вважає, що найближчі російські позиції до Куп’янська знаходяться приблизно в 10 км на північний схід від населеного пункту.

9 серпня українські чиновники оголосили про обов’язкову евакуацію мирних жителів у 53 населених пунктах Куп’янського району Харківської області через посилення обстрілів Росії та авіаційних ударів по прифронтових населених пунктах.

Російські війська утримують позиції на північний схід від Куп’янська в межах радіусу дії артилерії, а активізація наступальних операцій Росії в цьому районі значно підвищує ризик для мирного населення Куп’янська та прилеглих населених пунктів. Однак евакуація в Куп’янському районі не обов’язково свідчить про те, що українські сили очікують значного просування російських військ у цьому районі.

Російські джерела стверджували, що 10 серпня українські війська здійснили невдалі контратаки на північний схід від Куп’янська. У Міноборони Росії стверджували, що російські війська відбили українські штурми поблизу Синьківки та урочища Маньківка (приблизно 15 км на схід від Куп’янська).

Російські війська 10 серпня продовжили наступ на лінії Сватове-Кремінна і просунулися на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що російські війська просувалися на південь від Кремінної. Російське джерело стверджувало, що російські війська прорвали перші рубежі оборони України поблизу Кремінної, але не уточнило характер і місце прориву.

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Бої на Луганському напрямку

Російський військовий блогер розширив кадри 8 серпня, нібито показуючи, як російські війська проривають українську оборону в районі Серебрянського лісу на південь від Кремінної. Він стверджував, що російські сили просунулися до 2 км вглиб української оборони та захопили невизначену кількість українських опорних пунктів і тактично значущих висот, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні штурми біля Надії (15 км на захід від Сватового) та на південь від Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна, але не просувалися. У Міноборони Росії стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Новоселівського Луганської області, Тернів (16 км на північний захід від Кремінної) і Білогорівки (33 км на південь від Кремінної) Донецької області.

Бої на Донеччині

Українські сили продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, і 10 серпня не робили жодних підтверджених або заявлених наступань. Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили невдалі атаки на південь від Бахмута поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і що інтенсивність бойових дій у цих областях залишається високою. Російське джерело стверджувало, що 9 серпня українські війська продовжували атаки поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Бої на Бахмутському напрямку

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, досягли незначного прогресу 10 серпня. Російські військові блогери стверджували, що російські війська здійснили контратаки проти українських сил поблизу Кліщіївки та Андріївки та відкинули українські сили з невизначених позицій поблизу Кліщіївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід від Дружби (18 км на південний захід від Бахмута), на околицях Кліщіївки та поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута).

Російські війська продовжували атакувати лінію Авдіївка-Донецьк і 10 серпня не робили жодних заявлених або підтверджених наступань. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Авдіївки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), Побєди (5 км на південний захід від Донецька), Мар’їнки (на південний захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південь від Мар’їнки). Російські джерела також повідомляли про російські наземні атаки в цих районах.

Повідомляється, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і не просунулися 10 серпня. Російське МО стверджувало, що російські сили відбили українські наземні атаки поблизу Новомихайлівки.

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Бої на Донеччині

«Південна вісь»

Українські війська вели наступальні операції в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і просунулися 10 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, свідчать про те, що українські війська перетнули річку Мокрі Яли та просунулися на схід до південно-західної околиці Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

У Генштабі України повідомляли, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку та досягли часткового успіху на південь і південний схід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та в напрямку Урожайного.

Деякі російські військові блогери стверджували, що 9 серпня українські війська наступали біля Урожайного та намагалися закріпитися біля населеного пункту. Російський батальйон «Восток», який обороняє цей район, стверджував, що українські сили просунулися ближче до Урожайного ввечері 9 серпня.

Російські джерела стверджували, що вранці 10 серпня українські війська продовжували атакувати російські сили на околицях Урожайного, а інші російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що російські війська відбили українські атаки. Російські військові блогери стверджували, що 10 серпня українські війська також атакували Приютне (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Бої на Запорізькому напрямку

Українські війська 10 серпня провели наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії в напрямку Мелітополя (захід Запорізької області).

9 серпня російський військовий блогер заявив, що українські сили просунулися в оборону Росії поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова). Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили невдало атакували поблизу Роботиного в ніч на 9 серпня, а інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки поблизу Роботиного 10 серпня.

Російські джерела стверджували, що 10 серпня українські війська здійснили невдалий наступ у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). 9 серпня російський медіа-агрегатор заявив, що позиційний бій тривав біля П’ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова) та Роботиного, а російський військовий блогер 10 серпня заявив, що українські сили намагалися провести обмежені наземні атаки поблизу П’ятихаток і Жереб’янок (26 км на південний захід від Оріхова).

Російські війська вели наступальні операції на заході Запорізької області і 10 серпня не просунулися. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на південь від Новоданилівки (6 км на південь від Оріхова). Російські військові блогери стверджували, що 9 серпня російські війська здійснили невдалу контратаку на схід від Роботиного. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що під Роботиним воюють підрозділи чеченського батальйону "Восток-Ахмат".

Російські джерела продовжили обговорювати нещодавнє українське вторгнення біля Козачих Лагерів на східному (лівому) березі Херсонської області. Російський військовий блогер стверджував, що російські термобаричні артилерійські установки завдали удару поблизу Козачих Лагерів 9 серпня, і припустив, що це свідчить про те, що деякі українські сили все ще перебувають на східному (лівому) березі Херсонської області. Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили не намагалися перетнути Дніпро 10 серпня.

Бої на Херсонському напрямку

Повідомляється, що українські війська завдали невдалих ударів з безпілотників по окупованому Криму. Російські джерела, зокрема Міноборони Росії, стверджували, що російські сили збили 11-12 українських безпілотників поблизу Севастополя, мису Тарханкут (115 км на північний захід від Севастополя), Євпаторії (67 км на північ від Севастополя) і Саків (59 км на північ від Севастополя). Російські джерела стверджували, що українські безпілотники націлили на аеродром Новофедорівка під Саками.

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Нагадаємо, що триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.