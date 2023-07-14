Воїн уперше за півтора року повернувся додому: щемливе відео зустрічі із бабусею

Фелікс воює під Бахмутом і приїхав у коротку відпустку

Військовий приїхав у коротку відпустку додому із Бахмута

Український воїн ЗСУ Фелікс уперше за півтора роки приїхав додому. Двері йому відчинила бабуся. Зворушливе відео оприлюднив канал FtreeДом.

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Фелікс воює під Бахмутом і приїхав у коротку відпустку. На відео зняли його зворушливу зустріч із бабусею.

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Нагадаємо, у Ямпільській громаді зустріли звільненого з полону захисника – військового медика Юрія Армаша. Хлопець повернувся з неволі у рідне село Клембівка. Юрія Армаш – начальник служби медичної служби 59 бригади протитанкового батальйону. Контракт хлопця закінчився за дів дні до повномасштабного вторгнення РФ, тому він залишився на службі. Вінничанин потрапив у полон, рятуючи двох поранених бійців.