Воїн уперше за півтора року повернувся додому: щемливе відео зустрічі із бабусею
Військовий приїхав у коротку відпустку додому із Бахмута
Український воїн ЗСУ Фелікс уперше за півтора роки приїхав додому. Двері йому відчинила бабуся. Зворушливе відео оприлюднив канал FtreeДом.
Фелікс воює під Бахмутом і приїхав у коротку відпустку. На відео зняли його зворушливу зустріч із бабусею.
Нагадаємо, у Ямпільській громаді зустріли звільненого з полону захисника – військового медика Юрія Армаша. Хлопець повернувся з неволі у рідне село Клембівка. Юрія Армаш – начальник служби медичної служби 59 бригади протитанкового батальйону. Контракт хлопця закінчився за дів дні до повномасштабного вторгнення РФ, тому він залишився на службі. Вінничанин потрапив у полон, рятуючи двох поранених бійців.
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