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За підпал авто військового неповнолітній має прочитати патріотичну книжку – вирок суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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За підпал авто військового неповнолітній має прочитати патріотичну книжку – вирок суду
Неповнолітній заробив $200 за підпал авто
фото ілюстративне з відкритих джерел

Хлопець знімав на відео, як горить автівка військовослужбовця

Учень Зозівського професійного аграрного ліцею Вінницької області отримав вирок за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Феміда призначила неповнолітньому п’ять років позбавлення волі, які замінила на два роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, обвинуваченого підбив на злочин його знайомий, який погодився підзаробити грошей на пропозицію невідомої йому мешканка Жмеринки. Жінка звела його з чоловіком, який тримав зв’язок через Telegram. Саме він запропонував знайомому обвинуваченого за $1 тис. підпалювати майно представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Жмеринки Вінницької області і Хмельницького. Також цей чоловік надав інструкції з виготовлення запалювальної суміші та способів підпалу транспортних засобів.

31 серпня минулого року обвинувачений зустрівся зі своїм знайомим на залізничному вокзалі Жмеринки. Неповнолітній дав згоду за $200 взяти участь у підпалі автівки військового, який мешкає у Хмельницькому. Зловмисники дісталися до сусіднього обласного центру потягом, де для них було знято квартиру.

Вночі 1 вересня хлопці підпалили авто Hyundai, яка була припаркована у дворі будинку, де жив військовий. Неповнолітній обвинувачений спочатку стояв «на шухері», а коли його знайомий підпалив машину, зняв на телефон відео і переслав замовнику.

Уникнути реального покарання учню аграрного ліцею вдалося завдяки укладеній з прокурором угоді про визнання винуватості. Суд затвердив цю угоду і зобов’язав обвинуваченого періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, якому також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Крім цього, Феміда зобов’язала неповнолітнього прочитати книгу «З Україною в серці. Патріотична хрестоматія». В анотації до цієї збірки зазначено: «До хрестоматії увійшли найкращі твори наших класиків, написані українською мовою про нашу багаторічну історію, любов до Батьківщини та захист від її ворогів. Невипадково доданий вірш Бориса Чичибабіна, написаний російською, який знаменує спільність усіх народів України в любові до своєї Батьківщини».

Як повідомляв «Главком», на Одещині суд заборонив учню 11 класу сільської школи, який підпалив автомобіль військовослужбовця, користуватися месенджером Telegram.

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Теги: пожежа війна військові автомобіль вирок

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