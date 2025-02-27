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Мешканець Кропивницького планував підпалити місцеві енергооб’єкти

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Мешканець Кропивницького планував підпалити місцеві енергооб’єкти
Співробітники СБУ затримали його «на гарячому»
фото: Служба безпеки України

Чоловік знайшов собі «легкий заробіток»

Служба безпеки України затримала мешканця Кропивницького, якого підозрюють у намірі спалити електропідстанцію за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, підозрюваний готував цілу серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону. Співробітники СБУ затримали його «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони.

Ворожим агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах. Також чоловік передавав росіянам геолокації можливого базування українських бійців, по яких ворог планував завдати повітряних ударів.

Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами роботи на російську ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки оголосила підозру російському співаку Ярославу Дронову, відомого під сценічним псевдонімом Shaman. Він публічно підтримує та пропагує російську агресію проти України.

Також «Главком» повідомляв, що Служба безпеки затримала двох агенток російських спецслужб, які коригували ворожі авіаудари по бійцях ЗСУ у Донецькій області.

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Теги: СБУ ФСБ Кропивницький російські агенти

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