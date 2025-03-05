Нідерланди планують суттєво вкластися в українські безпілотники

Ініціатива обговорювалась на саміті в Лондоні

Нідерланди продовжать підтримувати Україну у війні з російськими агресорами та готові інвестувати у виробництво безпілотників 700 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа у соцмережі X.

📞: Belangrijk om zojuist te spreken met president @ZelenskyyUa over de ontwikkelingen in Oekraïne na de bijeenkomst in Londen. We hadden het onder meer over een Nederlands investeringspakket van € 700 miljoen in drones, deels gericht op de Oekraïense defensie-industrie.… pic.twitter.com/aMTjAlztxF — Dick Schoof (@MinPres) — Dick Schoof (@MinPres) March 5, 2025

Як повідомляє нідерландський прем’єр, цю ініціативу він обговорив із президентом України Володимиром Зеленським після саміту в Лондоні.

«Ми обговорювали, серед іншого, інвестиційний пакет Нідерландів на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість», – зазначив Дік Схооф.

Президент України підтвердив розмову інформацію про нові пакети військової та фінансової допомоги від Нідерландів.

Володимир Зеленський/Telegram

«Обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного плану. Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою", - підкреслив президент.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський раніше висловив думку, що жодна країна НАТО не змогла б витримати сучасну війну з використанням такої кількості безпілотників, які РФ застосовує проти України.

«Главком» повідомляв, що у лютому цього року Україна отримала від Нідерландів додаткові винищувачі F-16 .