Нідерланди планують суттєво вкластися в українські безпілотники

📞: Belangrijk om zojuist te spreken met president @ZelenskyyUa over de ontwikkelingen in Oekraïne na de bijeenkomst in Londen. We hadden het onder meer over een Nederlands investeringspakket van € 700 miljoen in drones, deels gericht op de Oekraïense defensie-industrie.… pic.twitter.com/aMTjAlztxF

— Dick Schoof (@MinPres) March 5, 2025