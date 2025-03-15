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Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямк
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 123 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинули 96 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 877 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 199 окупантів, з них 98 — безповоротно. Також знищено дві бойові машини піхоти, мотоцикл, дві одиниці автомобільної техніки, п’ять БпЛА "Mavic", дві антени БпЛА та два пункти управління БпЛА. До того ж, пошкоджено три гармати росіян.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили три атаки противника в напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ворог завдавав авіаційних ударів по Гранову та Козачій Лопані.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Петропавлівки, де українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а також у напрямках Нового та Дронівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Двадцять чотири рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк. Дев’ятнадцять ворожих атак успішно відбито нашими оборонцями, ще п’ять - тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, шість боєзіткнень тривають дотепер. Ворог завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гродівка, Новопавлівка, Покровськ, Мирноград та Звірове.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка. Досі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Наші захисники відбили дві ворожі атаки поблизу Новополя, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по Гуляйполю, Новополю та Залізничному.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

За добу відбулося 18 боїв, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих бомб, та здійснив 156 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року фото 10
Теги: війна Торецьк Україна ворог росіяни Часів Яр Покровськ

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Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року
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