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Реінтеграція українців після війни. Демограф назвала найскладнішу категорію громадян

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Реінтеграція українців після війни. Демограф назвала найскладнішу категорію громадян
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя
фото громадської ініціативи «Голка»

Елла Лібанова про українців, які прожили понад 10 років на окупованих територіях: «Там живуть люди, які мають українське громадянство»

Після війни найскладнішим завданням буде відновити українську ідентичність у людей, що перебували на окупованих територіях. Про це розповіла директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

Лібанова переконана, відновлення усвідомлення ідентичності українців у так званих ЛНР, ДНР – важка робота: «Це буде найважча робота після війни. От уявіть, що за умовами мирної угоди ця територія залишається під контролем України. Там живуть люди, які мають українське громадянство. То що ми маємо з ними робити? Ми ж вигнати їх не можемо».

За словами Лібанової, особливо важка ситуація з дітьми, які почали здобувати освіту вже після початку російської окупації: «Взяти дитину, яка в 2014 році пішла до школи. Вона сьогодні її закінчила. Можете уявити, як промили там її мізки?».

Раніше «Главком» повідомляв, що протягом 2024 року на територію Донецької області, яка контролюється Україною, повернулися близько 22,8 тис. людей.

Також військові адміністрації розповіли нашим журналістам, скільки відсотків Донецької та Луганської областей перебувають під російською окупацією.

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Теги: Луганщина Донеччина Україна окуповані території Елла Лібанова

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