Зміцнення Армії, Мови і Віри потребує також Знання, Розуміння і Пам’яті

«Пам’ятаємо-перемагаємо!»

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Це гасло поєднало історичну пам’ять і прагнення української Перемоги, коли у 2015 році, відповідно до Указу президента Порошенка, Україна вперше відзначила 8 травня День пам’яті і примирення.

Єднання суспільства було тоді нагальною задачею – в умовах російської агресії, що розгорталася, під пильним поглядом союзників, яких росія намагалася переконати в «націоналістичному характері київського режиму», і на тлі ран, завданих країні і суспільству режимом зрадника Януковича.

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Тоді український погляд на історію, на наше місце у світі, наш інтерес і шлях – притому в європейському, цивілізованому контексті – став однією з підвалин творення сильної, європейської, демократичної і єдиної України. Бо зміцнення Армії, Мови і Віри потребує також Знання, Розуміння і Пам’яті.

Пам’ятаючи, перемагаємо. І переконуємо союзників допомагати – бо маємо з ними спільну пам’ять, спільні підходи до розуміння світу, його минулого, теперішнього і майбутнього.

Наприклад, про те, що зло належить перемагати на всіх фронтах.

Особливо якщо воно десятиліттями зміцнювало свою економічну базу, готуючись до стрибка на цивілізацію. І щоб сили цивілізації перемогли, цю основу належить зруйнувати.

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Обмеження фінансів і торгівлі

Сукупний федеральний дефіцит РФ перетнув позначку у 10 трлн. руб. (близько 129,6 млрд. дол.), і продовжує збільшуватись.

Доходи федерального бюджету за 4 місяці склали 7,7 трлн. руб., а сукупні федеральні витрати – понад 18 трлн. руб.

Втрати економіки

Прибутковість нефінансового сектору російської економіки продовжує знижуватися.

За даними росстату, фінансовий результат організацій (прибуток мінус збиток) у січні-лютому становив 4155,5 млрд рублів, що на 19,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Зниження фінансового результату на початку року відзначено, зокрема, у видобутку корисних копалин (-50,9% до січня-лютого 2022 року), оптовій торгівлі (-46,8%), обробній промисловості (-9,6%), а також рослинництві та тваринництві (-13,5%).

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Пошук лазівок

Після початку повномасштабної війни, торгівля між росією й Грузією збільшилася на 40 відсотків.

Це не компенсує втрат росії на європейських ринках, але підказує напрями застосування наступних пакетів санкцій.

Перекриття лазівок

Тим часом росіян, які віддали свої валютні активи в управління казахстанським фінансовим компаніям, можуть попросити забрати свої вкладені гроші назад.

Таке прохання може надійти російським та білоруським інвесторам після того, як Центральний депозитарій Казахстану ухвалив рішення почати виконувати західні санкції проти росії у фінансовій сфері.

Самопочуття росіян

Обсяг готівки на руках у росіян збільшується. На початок травня в обігу готівки на 17,154 трлн рублів. На 1 січня було 16,4 трлн. У вересні 2022 росіяни зняли з рахунків близько 1 трлн, і не повернули до банків.

Це свідчить про передчуття росіянами важких часів і зменшення довіри до системи.

І далі ж буде!