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Зеленський назвав найбільший страх Путіна

glavcom.ua
Зеленський назвав найбільший страх Путіна
Зеленський зазначив, що Путін повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством
фото: скрін із відео Офісу президента України

Диктатор має багато страхів, проте один із них найсильніший

Російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться залишитись ізольованим від навколишнього світу наодинці з власним суспільством. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час інтервʼю з представникам іноземних ЗМІ.

За словами глави держави, Росію найбільше боїться її диктатор Володимир Путін.

«І він повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом, він повинен з ними залишитися, вони повинні з ним розбиратися, а світ повинен (змусити Росію – ред.) просто полишити нашу землю і вийти на свою землю», – зазначив Зеленський.

Президент каже: коли агресію Путіна в Україні буде зупинено, то у російського суспільства зʼявиться до нього багато запитань.

«Він буде на своїй території, до нього всі питання ставитиме його суспільство. І так воно повинно бути. Ізоляція агресора, іншого виходу немає», – підкреслив президент.

Крім того, очільник України заявив, що вважає російського диктатора терористом, який не тримає слова, тому з ним нема про що домовлятись.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, чи шкодує про якісь свої дії з початку війни та чи отримала Україна достатньо допомоги для контрнаступу.

Теги: росія війна путін росіяни

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