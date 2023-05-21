Необхідно зупинити ядерний шантаж РФ: Зеленський звернувся до світу у Хіросімі

Глава держави закликав світ примусити РФ нести відповідальність за свої вчинки.

Окупувавши Запорізьку АЕС Росія несе загрозу усьому світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Хіросімі, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».

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Глава держави закликав світ примусити РФ нести відповідальність за свої вчинки.

«Щоб Україна перемогла, має програти агресор має програти амбіція війни, як такої. І це те, що важливо для всіх у світі. Тут у Хіросімі я для того, щоб саме звідси світ почув український заклик до об’єднання. Росія розтоптала все, що є цивілізованим. Вона вже понад рік продовжує окупацію нашої, однієї з найбільшої у світі, атомної електорстанції. Росії одна так держава, яка стріляли з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї і снарядів. Росія прикривається атомною станцією для того, щоб обстрілювати наші міста артилерією», – заявив Зеленський під час виступу.

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Глава України вважає, що такі дії агресора світ не повинні лишатися без покарання.

«Якщо залишити без наслідків такий рівень зла і дурості, який є в діях Росії, світ неминучо стане руїною. Це лише питання часу, коли інші злочинці на державних посадах захочуть аналогічних воєн. Якщо залишити Росії бодай клаптик окупованої нею території, міжнародне право більше ніколи не діятиме. Україна запропонувала формулу миру, перший пункт якої радіаційна і ядерна безпека. Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати атомні станції під повний контроль України», – заявив президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».