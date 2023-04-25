Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині: є руйнування (фото)

За попередніми даними, ворог завдав п’ять ударів керованими авіабомбами

У вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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«Ворожий снаряд поцілив у церкву. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Наслідки удару росіян фото: Офіс генпрокурора

За попередніми даними, ворог завдав п’ять ударів керованими авіабомбами.

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Наслідки ударів росіян фото: Офіс генпрокурора

«Інформація щодо постраждалого цивільного населення уточнюється», – додають в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначимо, раніше керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію ISW про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі поблизу Херсона. Про це йшла мова в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області. ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині.