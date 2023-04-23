Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
Аналітики вперше визнали територію на східному березі Дніпра Херсонщини підконтрольною Україні
Українські захисники зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.
Опубліковані кадри показують, що українські захисники зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона).
Також згідно з цими фото, російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.
Як зазначають аналітики, російські військові блогери стверджували, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів, встановили стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки, що вказує на відсутність російського контролю над цим районом.
Мапа бойових дій ще одного російського блогера говорить про те, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що свідчить про можливе просування українських військ на ці острови.
Експерти зауважили, що деякі російські «воєнкори» скаржилися, що низька інтенсивність вогню артилерії через надмірну централізацію російського військового командування дозволила українським військам висадитися на східному березі.
«Російські війська, можливо, надають перевагу утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними. Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості», – йдеться у звіті.
Аналітики підкреслили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини підконтрольною Україні, оскільки лише зараз отримала надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі, а також російські повідомлення з різних джерел про тривалу українську присутність на цій ділянці.
Інші ключові висновки ISW
- Фінансист групи «Вагнер» Євген Пригожин, імовірно, намагається переконати російського диктатора Володимира Путіна перейти до оборони напередодні потенційного українського контрнаступу.
- Російське військове командування, ймовірно, намагається переконати Путіна також перейти до оборонних операцій, але не може прямо передати це йому.
- Постійне наполягання на російських наступальних операціях на сході України свідчить про те, що група, яка хоче заморозити війну вздовж поточної лінії фронту, не повністю переконала Путіна у своїх поглядах.
- Російська окупаційна влада продовжує гнобити римо-католиків в окупованій Україні, ймовірно, намагаючись придушити українські релігійні установи поза контролем Кремля.
- 21 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково розбомбив Бєлгород двома бомбами ФАБ-500, одна з яких, ймовірно, вийшла з ладу.
- Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та поблизу Сіверська.
- 22 квітня російські війська продовжували наступ навколо Бахмута, хоча не завершили поворот навколо міста.
- Російські війська продовжували вести наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.
- Російська влада досягла успіху у своїх спробах домогтися міжнародного визнання права власності РФ на Запорізьку атомну електростанцію.
- Тривалі спроби Росії заблокувати евакуацію поранених солдатів, щоб, ймовірно, не дати їм покинути зону бойових дій, призвели до загибелі деяких окупантів.
- Російські окупаційні чиновники розширюють мережу патронажу на окупованих територіях.
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