Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
фото з відкритих джерел

Аналітики вперше визнали територію на східному березі Дніпра Херсонщини підконтрольною Україні

Українські захисники зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

Опубліковані кадри показують, що українські захисники зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона).

Також згідно з цими фото, російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

Як зазначають аналітики, російські військові блогери стверджували, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів, встановили стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки, що вказує на відсутність російського контролю над цим районом.

Мапа бойових дій ще одного російського блогера говорить про те, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що свідчить про можливе просування українських військ на ці острови.

Експерти зауважили, що деякі російські «воєнкори» скаржилися, що низька інтенсивність вогню артилерії через надмірну централізацію російського військового командування дозволила українським військам висадитися на східному березі.

«Російські війська, можливо, надають перевагу утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними. Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості», – йдеться у звіті.

Аналітики підкреслили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини підконтрольною Україні, оскільки лише зараз отримала надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі, а також російські повідомлення з різних джерел про тривалу українську присутність на цій ділянці. 

Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Інші ключові висновки ISW

  • Фінансист групи «Вагнер» Євген Пригожин, імовірно, намагається переконати російського диктатора Володимира Путіна перейти до оборони напередодні потенційного українського контрнаступу.
  • Російське військове командування, ймовірно, намагається переконати Путіна також перейти до оборонних операцій, але не може прямо передати це йому.
  • Постійне наполягання на російських наступальних операціях на сході України свідчить про те, що група, яка хоче заморозити війну вздовж поточної лінії фронту, не повністю переконала Путіна у своїх поглядах.
  • Російська окупаційна влада продовжує гнобити римо-католиків в окупованій Україні, ймовірно, намагаючись придушити українські релігійні установи поза контролем Кремля.
  • 21 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково розбомбив Бєлгород двома бомбами ФАБ-500, одна з яких, ймовірно, вийшла з ладу.
  • Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та поблизу Сіверська.
  • 22 квітня російські війська продовжували наступ навколо Бахмута, хоча не завершили поворот навколо міста.
  • Російські війська продовжували вести наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.
  • Російська влада досягла успіху у своїх спробах домогтися міжнародного визнання права власності РФ на Запорізьку атомну електростанцію.
  • Тривалі спроби Росії заблокувати евакуацію поранених солдатів, щоб, ймовірно, не дати їм покинути зону бойових дій, призвели до загибелі деяких окупантів.
  • Російські окупаційні чиновники розширюють мережу патронажу на окупованих територіях.
Читайте також: Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки
Теги: окупанти війна Херсонщина ЗСУ військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новозеландця Кейн Та Тая, який воював в Україні, поховали у Новій Зеландії
У Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України
15 квiтня, 15:09
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
18 квiтня, 11:32
РФ обстрілює Україну ракетами «Калібр»
Ракетна загроза з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
Вчора, 11:48

Події в Україні

Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
РФ засудила кримського татарина до семи років позбавлення волі за позику другу
РФ засудила кримського татарина до семи років позбавлення волі за позику другу
В очікуванні контрнаступу: на Херсонщині ворог вимагає жителів прибережжя покинути домівки
В очікуванні контрнаступу: на Херсонщині ворог вимагає жителів прибережжя покинути домівки
На Херсонщині чоловік підірвався на міні
На Херсонщині чоловік підірвався на міні
Українські морпіхи «підсмажили» російський танк Т-80 (відео)
Українські морпіхи «підсмажили» російський танк Т-80 (відео)
Десятки населених пунктів Донеччини залишилися без води через ворожі обстріли
Десятки населених пунктів Донеччини залишилися без води через ворожі обстріли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
28K
Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік
19K
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
16K
Московські попи побили військового у Хмельницькому. Історія отримала несподіване продовження
14K
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
9494
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту