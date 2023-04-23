Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

Аналітики вперше визнали територію на східному березі Дніпра Херсонщини підконтрольною Україні

Українські захисники зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

Опубліковані кадри показують, що українські захисники зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона).

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Також згідно з цими фото, російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

Як зазначають аналітики, російські військові блогери стверджували, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів, встановили стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки, що вказує на відсутність російського контролю над цим районом.

Мапа бойових дій ще одного російського блогера говорить про те, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що свідчить про можливе просування українських військ на ці острови.

Експерти зауважили, що деякі російські «воєнкори» скаржилися, що низька інтенсивність вогню артилерії через надмірну централізацію російського військового командування дозволила українським військам висадитися на східному березі.

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«Російські війська, можливо, надають перевагу утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними. Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості», – йдеться у звіті.

Аналітики підкреслили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини підконтрольною Україні, оскільки лише зараз отримала надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі, а також російські повідомлення з різних джерел про тривалу українську присутність на цій ділянці.

мапа боїв: ISW

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