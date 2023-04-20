Священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ»

Церковник заявив, що готовий виконувати суспільно-корисну службу, яка не пов’язана з військовою

Суд доручив продовжити розслідування та скасував рішення слідчої, яка закрила справу щодо церковника

Гощанський районний суд Рівненської області відновив розслідування стосовно священнослужителя Української православної церкви, який відмовився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 13 квітня.

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За матеріалами справи, до суду надійшла скарга представника Міністерства оборони на дії слідчої рівненської поліції. Наприкінці січня 2023 року поліцейська закрила кримінальне провадження за фактом ухилення від призову за мобілізацією, в якій фігурував церковнослужитель. На думку правоохоронниці, справу закрито «у зв’язку з відсутністю події кримінального правопорушення». Вона додала, що для священника мала би бути можливість проходження альтернативної (невійськової) служби. Адже усно церковник повідомив, що готовий виконувати суспільно-корисну службу, яка не пов’язана з військовою. Він зіслався на біблійні норми, мовляв, не зобов’язаний брати до рук зброю.

скріншот із судового реєстру

Водночас Феміда не погодилася з рішенням слідчої. Під час аналізу досудового розслідування з’ясовано: батюшка відмовився бути призваним за мобілізацією «по причині присутності матюків на емблемах ЗСУ з релігійних і громадянських переконань». Так він написав у заяві від 25 березня, сказано у судовій ухвалі.

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Крім цього, суд наголосив, що відсутні письмові заяви від священнослужителя з проханням забезпечити йому проходження альтернативної служби. Більше того, закон про альтернативну (невійськову) службу, як зауважив суд, не передбачає можливість заміни призову за мобілізацією у особливий період невійськовою службою.

Також слідча не взяла до уваги факту, що Українська православна церква не входить до переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Вказаний передік організацій був затверджений постановою Кабміну №2066 від 10 листопада 1999 року.

«Постанова слідчого про закриття кримінального провадження винесена без повного з`ясування усіх обставин справи, зокрема не було з’ясовано події та обставини вчиненого кримінального правопорушення, не допитано свідків, не відшукано та не долучено до матеріалів кримінального провадження інших доказів звернення священика із заявою про забезпечення йому можливості проходження альтернативної (невійськової) служби», – дійшов висновків суд.

Феміда зобов`язала слідче відділення рівненської поліції всебічно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.