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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка та двоє дітей

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка та двоє дітей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти цілеспрямовано атакували житловий будинок, у якому перебували цивільні

Сьогодні, 5 березня, в обід російські окупаційні війська з мінометів вдарили по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Там вказують, що росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок, у якому перебували мирні люди. За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних.

Унаслідок цієї атаки загинула жінка та двоє дітей, уточнив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За інформацією ОВА, російські окупанти минулої доби, 4 березня, 78 разів обстріляли територію області. По мирних населених пунктах регіону вони випустили майже 360 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків і безпілотників.

Армія РФ 11 разів атакувала житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців. 

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще три отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Напередодні окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині, унаслідок чого загинув місцевий мешканець.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

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Теги: обстріл Херсонщина

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