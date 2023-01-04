Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера

Наразі до акваторії порту можуть заходити невеликі судна класу річка-море РМЗ

Російські загарбники поступово перетворюють морський порт тимчасово захопленого Маріуполя на військову базу. Усіх маріупольців, які працювали у порту, звільнили, а на їхнє місце приїхали працівники з РФ. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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«Морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнено всіх маріупольців (за винятком окремих фахівців-колаборантів) та завезено працівників із московії. Розпочато роботи з поділу причалів на умовно цивільні та умовно військові», – розповів радник мера.

Наразі, за словами Андрющенка, до акваторії порту можуть заходити невеликі судна класу річка-море РМЗ. Однак це не перешкоджає налагодженню поставок ворожого військового обладнання.

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«Поки що фіксуємо поодинокі несистемні заходи в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого вмісту», – додав він.

Крім того, Андрющенко розповів, що у бік півночі Донецької області відновився рух ворожої техніки. Також повідомляється про велике накопичення військової техніки та живої сили перед в'їздом до Бердянська з Маріупольського кільця.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники в оригінальний спосіб ремонтують розбиті їхніми обстрілами будинки, просто прикривають діри брезентом.