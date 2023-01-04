У Маріуполі окупанти «латають» понівечені будинки брезентом (фото)

Андрющенко потролив окупантів і зазначив, що вони продовжують брати нові вершини в Маріуполі

У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники в оригінальний спосіб ремонтують розбиті їхніми обстрілами будинки, просто прикривають діри брезентом. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Без зайвих слів. Бульвар Шевченко 262. Закінчений ремонт покрівлі. Навіть не банер. Просто брезентове простирадло. Не бачиш проблеми – нема проблеми. Дупорокість як мистецтво немає меж в Маріуполі», – іронічно зауважив він.

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фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знесли Дім з годинником, де розміщувалась студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова.

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Раніше повідомлялося, що окупанти встановили у знищеному ними вщент Маріуполі новорічну ялинку. Дерево привезли з Росії. Колаборант і «очільник» окупаційної «адміністрації» Костянтин Іващенко похвалився, що головний символ прийдешнього року – подарунок уряду Санкт-Петербурга.