Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Маріуполі окупанти «латають» понівечені будинки брезентом (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти «латають» понівечені будинки брезентом (фото)
У Маріуполі рашисти понівечені обстрілами багатоповерхівки «латають» брезентом
фото: Петро Андрющенко

Андрющенко потролив окупантів і зазначив, що вони продовжують брати нові вершини в Маріуполі

У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники в оригінальний спосіб ремонтують розбиті їхніми обстрілами будинки, просто прикривають діри брезентом. Про це повідомив  радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Без зайвих слів. Бульвар Шевченко 262. Закінчений ремонт покрівлі. Навіть не банер. Просто брезентове простирадло. Не бачиш проблеми – нема проблеми. Дупорокість як мистецтво немає меж в Маріуполі», – іронічно зауважив він. 

3 фото
На весь екран
фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знесли Дім з годинником, де розміщувалась студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова.

Раніше повідомлялося, що окупанти встановили у знищеному ними вщент Маріуполі новорічну ялинку. Дерево привезли з Росії. Колаборант і «очільник» окупаційної «адміністрації» Костянтин Іващенко похвалився, що головний символ прийдешнього року – подарунок уряду Санкт-Петербурга.

Теги: будинок Маріуполь ремонт окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти знищують будівлю Драмтеатру в Маріуполі
Окупанти у Маріуполі почали зносити будівлю Драмтеатру (відео)
23 грудня, 2022, 02:51
У центрі Маріуполя окупанти активно зносять будинки, у тому числі й історичні
У центрі Маріуполя росіяни зносять історичні будівлі (відео)
25 грудня, 2022, 18:31
Мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку
Мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку
2 сiчня, 16:47

Події в Україні

Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси
Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера
Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера
Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки
Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
49K
По всій Україні лунає повітряна тривога
8902
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8700
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8363
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7615
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту