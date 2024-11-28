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Росіяни прибрали з готелю в Євпаторії вивіску «Україна» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни прибрали з готелю в Євпаторії вивіску «Україна» (фото)
Журналісти не змогли з'ясувати, чому адміністрація готелю прибрала вивіску «Україна»
фото: «Крим.Реалії»

Наприкінці серпня 2023 року готель було перейменовано на «Сімферополь Гранд готель»

З назви готелю в Євпаторії зникло слово «Україна». Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Як зазначається, надпис латиницею був присутній у двох місцях чотиризіркового готелю «Україна Палас» – велике вертикальне праворуч на фасаді та горизонтально-вигнуте жовтого кольору над головним входом. У такому вигляді обидві вивіски ще фігурують на офіційному сайті готелю.

Однак на початку вересня 2024 року можна було побачити слово «Україна» лише над входом. Повна назва «Готель «Україна» зберігся в назві зупинки громадського транспорту, розташованій поряд.

Журналісти намагалися з'ясувати причини, однак так і не змогли додзвонитися до адміністрації готелю.

Готель «Україна Палас» в Євпаторії
Готель «Україна Палас» в Євпаторії
фото: «Крим.Реалії»

Наприкінці серпня 2023 року офіційно перейменували Сімферопольський готель «Україна» на «Сімферополь Гранд готель». Представники готелю тоді заявили, що зміна назви не пов'язана з політичною ситуацією, вона відбулася у зв'язку з ребрендингом об'єкта.

Голова підконтрольної РФ громадської палати Криму Олександр Форманчук тоді запевнив, що в регіоні не ведуть роботу з перейменування об'єктів, створених у радянський період. Зміна назви, на його думку, викликана бізнес-інтересами власника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може визнати окуповані території російськими. Зокрема, Київ готовий повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим.

Як повідомлялося, Меджліс кримськотатарського народу заявив, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Натомість поступки територіями вважаються неприпустимими.

До слова, у 2023-2024 навчальному році лише 0,8% дітей мали можливість вивчати українську мову в школах Криму.

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Теги: Крим готель

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