В окупованому Криму пролунали вибухи

Працює вороже ППО

23 листопада у тимчасового окупованому Криму пролунали три гучні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що в Сімферополі через загрозу ударних БпЛА працює ППО.

Деталі уточнюються.

Нагадаємо, у декількох районах тимчасово окупованого Криму в ніч проти 2 листопада пролунали вибухи. Поблизу Джанкоя розпочали роботу сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

Також, у тимчасово окупованому Росією Криму в ніч на 28 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання.