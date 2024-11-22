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В окупованому Криму пролунали вибухи

Ірина Бура
glavcom.ua
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В окупованому Криму пролунали вибухи
фото ілюстративне з відкритих джерел

Працює вороже ППО

23 листопада у тимчасового окупованому Криму пролунали три гучні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що в Сімферополі через загрозу ударних БпЛА працює ППО.

Деталі уточнюються.

В окупованому Криму пролунали вибухи фото 1

Нагадаємо, у декількох районах тимчасово окупованого Криму в ніч проти 2 листопада пролунали вибухи. Поблизу Джанкоя розпочали роботу сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

Також, у тимчасово окупованому Росією Криму в ніч на 28 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання.

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Теги: Крим системи ППО війна росія ворог Сімферополь

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