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Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом – Зеленський
Очільник України наголосив, що не можна юридично визнати жодну окуповану територію України російською
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент наголосив, що Україна «не може витрачати десятки тисяч людей, щоб вони гинули заради повернення Криму»

Україна не може визнати окуповані території російськими. Зокрема, Київ готовий повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News.

Журналіст запитав Зеленського, чи готовий він поступитися українськими територіями в межах угод про припинення вогню або мир.

«Ми не можемо юридично визнати жодну окуповану територію України російською. Йдеться про території окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо, ми цього не приймаємо», – заявив Зеленський. 

Водночас на питання журналіста про те, чи готова Україна відмовитися саме від Криму для мирної угоди, президент наголосив, що Київ готовий повернути півострів у дипломатичний спосіб.

«Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом», – заявив він.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу заявив, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Натомість поступки територіями вважаються неприпустимими.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

Натомість постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.

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Теги: Володимир Зеленський президент Крим війна окуповані території

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