Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом – Зеленський

Очільник України наголосив, що не можна юридично визнати жодну окуповану територію України російською

Президент наголосив, що Україна «не може витрачати десятки тисяч людей, щоб вони гинули заради повернення Криму»

Україна не може визнати окуповані території російськими. Зокрема, Київ готовий повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News.

Журналіст запитав Зеленського, чи готовий він поступитися українськими територіями в межах угод про припинення вогню або мир.

«Ми не можемо юридично визнати жодну окуповану територію України російською. Йдеться про території окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо, ми цього не приймаємо», – заявив Зеленський.

Водночас на питання журналіста про те, чи готова Україна відмовитися саме від Криму для мирної угоди, президент наголосив, що Київ готовий повернути півострів у дипломатичний спосіб.

«Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом», – заявив він.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу заявив, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Натомість поступки територіями вважаються неприпустимими.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

Натомість постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.