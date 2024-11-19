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Олексій Копитько Експерт та блогер

Кремль вустами Захарової відмовився від Криму і Донбасу

glavcom.ua
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У Кремлі визнали Крим українським
фото: armyinform

«В Москві не вважають Росією ні Крим, ні тим більше 4 захоплені області України»

Атакамс та держзрада спікера МЗС РФ Захарової.

Перше правило фантастично добрих анонімних повідомлень зі зброї у західних стінгазетах – не треба поспішати їх коментувати. Тому що в житті все не так, як насправді. Багато нюансів.

Наприклад, багато хто звернув увагу на дивну метушню в газеті «Фігаро». Але мало хто згадав: зовсім недавно міністр оборони Франції С.Лекорню заявив, що підписав документи про передачу в Україну нової партії скальпів – … до 10 штук. Це розуміння масштабу.

За британськими ракетами особлива історія. Ну, і позиція США у всій красі. Все разом точно не дає підстав говорити про якусь «ескалацію» з боку заходу, про що верещать посібники Кремля.

Але головне – не це.

Варто наголосити на заяві спікера Захарової. Вона повторила тезу, яка регулярно виривається з різних кремлівських ротів. Цитата: «Використання Києвом далекобійних ракет для атак по нашій території означатиме пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії, а також радикальну зміну суті та природи конфлікту».

Виходить, що в Москві не вважають Росією ні Крим, ні тим більше 4 захоплені області України. Хоч би що вони там понаписували у своїх офіційних документах.

Бо Захарова прямо каже – там суть і «конфлікт» радикально іншої природи. На думку Захарової, удари західною зброєю по російських військах на будь-якій частині окупованих РФ територій України містять іншу суть і природу, ніж потенційні удари тією ж зброєю по корейцях у Курській області.

Тобто офіційна особа на офіційному брифінгу підкреслила різницю між територіями, що формально мають однаковий статус. За це у РФ є стаття…

Це волає колективне російське несвідоме. Вони спинним мозком відчувають, що все доведеться повернути.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Крим росія історія окупація

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Олексій Копитько

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