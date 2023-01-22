Росіяни продовжують знищувати будинки мирних мешканців у Маріуполі (відео)

Окупанти планують знести ще тисячу багатоповерхівок

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують знищувати будинки мирних жителів. Про це пише Маріупольська міська рада.

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Під час облоги міста, окупанти цілеспрямовано знищували приватний сектор. Повністю зруйновано приблизно 11 тис. будинків. Понад 35 тис. – пошкоджено. Досі більшість із них так і залишаються повністю або частково зруйнованими. Подібна доля, за планом окупантів, чекає ще на майже 1000 багатоповерхівок.

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Демонтуючи домівки, росіяни влаштовують справжні бетонні братські могили. Адже на деяких досі перебувають тіла вбитих, під час блокади, маріупольців. Цинічна спроба сховати свої злочини.

Таких знесених з мапи Маріуполя будинків вже понад 50. При цьому, людей ставлять перед фактом знесення, не даючи нормально переїхати. Люди змушені самостійно вирішувати це питання, щоб не залишитися на вулиці.

Нагадаємо, у захопленому росіянами Маріуполі взлетіло в повітря авто загарбників – учасники спротиву ліквідували російських військових.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Одним з «улюблених» маршрутів вивезення вкраденого є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя. Окупанти вивозять із Маріуполя до РФ будматеріали зруйнованих будинків.