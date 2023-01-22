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Росіяни продовжують знищувати будинки мирних мешканців у Маріуполі (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни продовжують знищувати будинки мирних мешканців у Маріуполі (відео)
Загарбники перетворили місто на руїни
фото з відкритих джерел

Окупанти планують знести ще тисячу багатоповерхівок

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують знищувати будинки мирних жителів. Про це пише Маріупольська міська рада.

Під час облоги міста, окупанти цілеспрямовано знищували приватний сектор. Повністю зруйновано приблизно 11 тис. будинків. Понад 35 тис. – пошкоджено. Досі більшість із них так і залишаються повністю або частково зруйнованими. Подібна доля, за планом окупантів, чекає ще на майже 1000 багатоповерхівок.

Демонтуючи домівки, росіяни влаштовують справжні бетонні братські могили. Адже на деяких досі перебувають тіла вбитих, під час блокади, маріупольців. Цинічна спроба сховати свої злочини.

Таких знесених з мапи Маріуполя будинків вже понад 50. При цьому, людей ставлять перед фактом знесення, не даючи нормально переїхати. Люди змушені самостійно вирішувати це питання, щоб не залишитися на вулиці. 

Нагадаємо, у захопленому росіянами Маріуполі взлетіло в повітря авто загарбників – учасники спротиву ліквідували російських військових.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Одним з «улюблених» маршрутів вивезення вкраденого є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя. Окупанти вивозять із Маріуполя до РФ будматеріали зруйнованих будинків.

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Теги: Маріуполь

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