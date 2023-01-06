Окупанти вивозять із Маріуполя до РФ будматеріали зруйнованих будинків

Одним з «улюблених» маршрутів вивезення вкраденого є Маріуполь – Таганрог

Російські окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Одним з «улюблених» маршрутів вивезення вкраденого є Маріуполь – Таганрог.

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Як повідомляє Центр національного спротиву, за цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя.

Також зафіксовано вивіз будматеріалів, які ворог отримує в процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі.

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Повідомлялося, що в Маріуполі російські загарбники в оригінальний спосіб ремонтують розбиті їхніми обстрілами будинки, просто прикривають діри брезентом.

Нагадаємо, раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій так зване ДП «Государствєнний зєрновой оператор», яке й потім перепродало зерно. Насправді ж «державне зернове підприємство» – це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в іншому випадку зерно «націоналізовували». Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами. Тобто, росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики Кремля в регіоні.

Як відомо, збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів.