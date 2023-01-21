Учасники спротиву ліквідували російських військових у Маріуполі
Окупантів підірвали в автівці
У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі учасники спротиву підірвали автівку Renault з російськими військовими. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, посилаючись на повідомлення від учасників маріупольського спротиву.
Радник іронічно розповів про знищення загарбників, у машині яких був символ російського вторгнення в Україну.
У Маріуполі члени групи спротиву ліквідували російських військових. Якось несподівано (ні) вибухнула автівка Renault білого кольору з буквою «Z». З почином.
Нагадаємо, на Запоріжжі партизани ліквідували групу окупантів. В одному з будинків, які зайняли росіяни, прогримів вибух.
Крім того, мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку.
Як повідомлялося, російські окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Одним з «улюблених» маршрутів вивезення вкраденого є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя. Окупанти вивозять із Маріуполя до РФ будматеріали зруйнованих будинків.
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