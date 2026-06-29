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Сили оборони спростували заяви РФ про захоплення Новоселівки та Гуляйпільського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони спростували заяви РФ про захоплення Новоселівки та Гуляйпільського
Росіяни записали інсценізоване відео із прапорами біля Новоселівки
фото: скриншот з відео

Окупанти зняли відео із триколором на околицях сіл

Росія заявила про захоплення двох сіл на Запоріжжі. Однак Сили оборони спростували цю інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 92-гу окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка.

«На тлі масштабних пожеж у Москві та інших великих російських містах, паливного колапсу на Росії, логістичного колапсу в окупованому Криму після ударів українських дронів і ракет російське командування вирішило намалювати бодай якусь «перемогу» для свого старого хворого Путіна і заявило про нібито захоплення маленьких сіл Новоселівка та Гуляйпільське на Запоріжжі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як доказ росіяни показали відео, на якому кілька штурмовиків 38-ї бригади позують із триколором на околицях сіл.

«Одразу після зйомок їх знищили дрони 92-ї окремої штурмової та 61-ї окремої механізованої бригад, а одному окупанту «пощастило» потрапити в полон», – зауважили військові.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8682 дрони-камікадзе та здійснив 3070 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 – із реактивних систем залпового вогню.

До слова, триває 1587-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Запоріжжя війна

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