DeepState назвав приріст окупованих територій за вересень

Ще 270–320 кв. км звільнених територій досі не відображені у статистиці

У вересні приріст окупованих Росією українських територій за актуальним підрахунком DeepState становить 154 кв. км, хоча попередньо йшлося про 66 кв. км. Зміна пов’язана із затримкою оприлюднення даних про успіхи Сил оборони України через оперативну безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Аналітики DeepState зазначають, що статистика зміни площі окупованих територій формується не лише за щоденними оновленнями карти. Інформація про українські успіхи на окремих ділянках фронту може з’являтися із запізненням. Найсвіжіші зміни поблизу Олександрівки, Куп’янська та Лимана, за даними аналітиків, у частині випадків стосуються подій травня, червня, а подекуди липня та серпня.

Через це показники попередніх місяців після офіційного оприлюднення інформації про дії Сил оборони можуть перераховуватися. DeepState навів таку динаміку:

липень – показник змінився з 36 до 63 кв. км;

серпень – із 5 до 124 кв. км;

вересень – із 66 до 154 кв. км.

Якщо брати актуальні показники за три останні місяці, сукупний приріст окупованих територій становить 341 кв. км.

інфографіка: Deep State

Дані про звільнення також надходять із затримкою

За інформацією DeepState, у травні та червні ситуація за підсумками перерахунку була іншою: за ці два місяці Сили оборони повернули контроль щонайменше над 108 кв. км території. Через відкладене відображення цих результатів статистика наступних місяців також зазнає змін.

Раніше DeepState вже пояснював подібні перерахунки. У липні аналітики повідомляли, що українські війська скоротили площу окупованої території на 52 кв. км, які припадали на результати травня та червня. Після врахування цих даних чистий показник російського просування за липень оцінювався у 88 кв. км.

Нині DeepState вказує, що на різних ділянках фронту в період із липня до вересня залишаються щонайменше 270–320 кв. км території, звільнення якої ще не було повністю відображене у відкритій статистиці.

Частина цих територіальних змін може бути врахована після офіційних повідомлень про завершені операції. Аналітики також зауважують, що ситуація на фронті продовжує змінюватися, тому окремі звільнені ділянки до моменту остаточного підрахунку можуть знову перейти під контроль противника.

У DeepState наголошують на складності підрахунків через необхідність зберігати оперативну безпеку українських військових.

«Математика війни стає складнішою, але для нас операційна безпека наших військ залишається найвищим пріоритетом у роботі», – зазначили аналітики.

Окремі успіхи Сил оборони вже були відображені після оновлення карт. Наприкінці вересня DeepState повідомив про повернення контролю над ділянкою площею 10,2 кв. км поблизу Калинового. Також аналітики повідомляли про результати третього етапу операції «Вівальді» на Лиманському напрямку – за їхніми даними, українські військові повернули контроль над 51 кв. км.

Водночас цифри різних аналітичних проєктів можуть відрізнятися через методику підрахунку та час, коли інформація про зміни на фронті стає доступною. Зокрема, ISW у власній оцінці за вересень наводить інші показники: російські війська, за підрахунками американського Інституту вивчення війни, захопили 175,54 кв. км, а втратили контроль над 256,35 кв. км.

Нагадаємо, раніше DeepState повідомляв про уповільнення російського просування та неодноразово наголошував на відкладеному відображенні українських успіхів у статистиці. У липні аналітики окремо пояснювали, чому показник окупованої території за місяць може змінюватися після оновлення даних.