Прикордонники розкрили тактику, як масово брали росіян у полон цього тижня

За останній час прикордонні підрозділи знищили понад 400 одиниць озброєння та військової техніки РФ, а також 2300 ворожих безпілотників

За минулий тиждень підрозділи Державної прикордонної служби України знищили 450 російських військових, ще 420 окупантів були поранені. Чотирьох росіян прикордонники взяли в полон. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

За словами Демченка, втрати противнику завдавали, зокрема, за допомогою артилерії та безпілотників. «Наші дії націлені на те, щоб знищувати такі піхотні групи противника, які намагаються просунутися, а також викривати і знищувати ті засоби, які ворог використовує, зокрема, і для обстрілу території України», – сказав Демченко.

Він зазначив, що російських військових досить часто вдається брати в полон під час спроб противника розширити зону контролю, зокрема у Харківській області.

Крім того, за останній час прикордонні підрозділи знищили понад 400 одиниць озброєння та військової техніки РФ, а також 2300 ворожих безпілотників. Серед знищеної техніки – три танки, дві реактивні системи залпового вогню, важка вогнеметна система «Солнцепек», три САУ та 15 гармат.

«Також були знищені 2300 ворожих безпілотних літальних апаратів, частина з яких типу «Шахед» та «Гербера», які ворог запускає по нашій території», – додав Демченко.

За його словами, до понад 400 одиниць знищеного озброєння та військової техніки не входять автомобільна техніка та інші засоби, які російські війська використовують у війні проти України.

Демченко також повідомив, що російські війська найбільш активно намагаються діяти на прикордонні Харківської області. Також він повідомив, чи є загроза наступу з Білорусі.