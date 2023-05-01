Росіяни скинули авіабомби на село Кізомис, обстріляли Херсон

У Херсоні горять приватні будинки

Сьогодні, 1 травня, росіяни скинули авіабомби на село Кізомис Херсонської області. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА в Telegram.

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За даними відомства, росіяни скинули в районі населеного пункту дві керовані авіаційні бомби. «Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється», – додають в ОВА.

Також російські загарбники атакували Херсон. Унаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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Через ворожі обстріли в Херсоні горять приватні будинки. На місці працюють пожежники. «Відомо про одного постраждалого – 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували», – повідомив Прокудін.

Він додав, що росіяни продовжують обстрілювати місто.

Нагадаємо, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.